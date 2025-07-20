Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в США резко вырос в июне

Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в Соединенные Штаты в июне вырос более чем в семь раз по сравнению с майским уровнем. Это свидетельствует о резком восстановлении потока критически важных минералов, используемых в электромобилях и ветровых турбинах после заключения китайско-американского торгового соглашения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Исходные поставки в Соединенные Штаты от крупнейшего в мире производителя редкоземельных магнитов выросли до 353 метрических тонн в июне, что на 660% больше, чем в мае, согласно данным Главного таможенного управления, опубликованным в воскресенье.

Это произошло после того, как в июне были достигнуты соглашения по решению проблем, связанных с поставками редкоземельных минералов и магнитов в Соединенные Штаты. Производитель чипов Nvidia (NVDA.O) планирует возобновить продажу своих чипов H20 AI в Китай в рамках соглашения.

Китай, который обеспечивает более 90% мировых поставок редкоземельных магнитов, в начале апреля решил добавить несколько редкоземельных товаров в свой список ограничений на экспорт в ответ на пошлины США.

Дальнейшее резкое падение поставок в апреле и мае, из-за длительного времени, необходимого для получения экспортных лицензий, нарушило глобальную цепочку поставок, заставив некоторых автопроизводителей за пределами Китая частично прекратить производство из-за дефицита редкоземельных элементов.

В целом Китай экспортировал 3188 тонн постоянных редкоземельных магнитов по всему миру в прошлом месяце, что на 157,5% больше, чем 1238 тонн в мае, хотя объем в июне все еще был на 38,1% меньше, чем в соответствующем месяце 2024 года.

Поставки магнитов, вероятно, возобновятся еще больше в июле, поскольку больше экспортеров получили лицензии в июне, считают аналитики.

В течение первой половины 2025 года экспорт редкоземельных магнитов упал на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 22 319 тонн.

Дополнение

Министерство промышленности Китая планирует запретить перепродажу новых автомобилей в течение шести месяцев после регистрации. Это направлено на решение проблемы продажи подержанных авто с нулевым пробегом.

Китайский экспорт редкоземельных элементов в июне 2025 года достиг 7 742,2 тонны, что на 60,3% больше, чем в июне 2024 года. Стоимость экспорта выросла до 170 миллионов юаней, увеличившись на 30,8% по сравнению с предыдущим месяцем.ni