Китай готує заборону на перепродаж нових авто: деталі
Київ • УНН
Міністерство промисловості Китаю планує заборонити перепродаж нових автомобілів протягом шести місяців після реєстрації. Це спрямовано на вирішення проблеми продажу вживаних авто з нульовим пробігом.
Міністерство промисловості Китаю планує заборонити перепродаж нових автомобілів протягом шести місяців після їх реєстрації, намагаючись вирішити проблему продажу вживаних автомобілів з нульовим пробігом, повідомило у суботу видання галузевої асоціації, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Видання Auto Review, яке видає Китайська асоціація автовиробників, повідомило про це в редакційній статті, опублікованій в його акаунті WeChat. У статті йдеться про те, що Китайська асоціація автомобільних дилерів, інша галузева група, окремо запропонувала систему кодування для експорту вживаних автомобілів.
У редакційній статті також йдеться, що Chery і BYD входять до компаній, які планують притягувати дилерів до відповідальності за порушення, включаючи ліцензування автомобілів перед їх продажем.
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