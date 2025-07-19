Китай готовит запрет на перепродажу новых авто: детали

Министерство промышленности Китая планирует запретить перепродажу новых автомобилей в течение шести месяцев после их регистрации, пытаясь решить проблему продажи подержанных автомобилей с нулевым пробегом, сообщило в субботу издание отраслевой ассоциации, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание Auto Review, которое издает Китайская ассоциация автопроизводителей, сообщило об этом в редакционной статье, опубликованной в его аккаунте WeChat. В статье говорится о том, что Китайская ассоциация автомобильных дилеров, другая отраслевая группа, отдельно предложила систему кодирования для экспорта подержанных автомобилей.

В редакционной статье также говорится, что Chery и BYD входят в число компаний, которые планируют привлекать дилеров к ответственности за нарушения, включая лицензирование автомобилей перед их продажей.

Китайские BYD и Chery увеличили продажи на 40% по всему миру против падения результатов у Tesla