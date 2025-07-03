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Китайские BYD и Chery увеличили продажи на 40% по всему миру против падения результатов у Tesla

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Китайские автопроизводители BYD и Chery увеличили продажи на 40% в 2024 году, тогда как Tesla впервые столкнулась с годовым спадом. Это связано с гибкостью китайских компаний, которые разрабатывают новые модели менее чем за половину времени, необходимого конкурентам.

Китайские BYD и Chery увеличили продажи на 40% по всему миру против падения результатов у Tesla

Китайские автопроизводители BYD и Chery увеличили продажи примерно на 40% по всему миру в 2024 году, в то время как Tesla впервые столкнулась с годовым спадом продаж. В этом году продажи американского пионера электромобилей падают, поскольку генеральный директор Илон Маск отпугивает клиентов своей политической деятельностью. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

BYD, Chery и другие китайские производители автомобилей изменили мировую канву авторынка благодаря своей беспрецедентной гибкости. Они нашли способы разрабатывать новые модели менее чем за половину времени, которое бы на такие задачи понадобилось иностранным конкурентам, что способствовало взрывному росту.

В октябре 2023 года китайский автопроизводитель Chery приказал инженерам и поставщикам в сжатые сроки отправиться на испытательный полигон в Чжаоюань, провинция Шаньдун.

В течение выходных они должны были осуществить капитальный ремонт подвески и рулевого управления китайской версии внедорожника Chery Omoda 5 для Европы, ключевого рынка в глобальной экспансии модели. Проблема заключалась в том, что автомобиль был разработан для гладких китайских улиц и низких скоростей. Теперь он должен был выдерживать извилистые и ухабистые дороги Европы.

Через шесть недель Chery начала поставлять дилерам Omoda 5 европейской спецификации с новым рулевым управлением, системой контроля тяги, тормозами, амортизаторами колебаний и шинами.

Можно забыть о том, чтобы европейские автопроизводители предложили столь кардинальное решение проблемы в такие сжатые сроки. Это невозможно

- сказал старший эксперт Chery по динамике автомобилей, который руководил капитальным ремонтом, Риккардо Тонелли.

Тонелли, который ранее работал в офисе итальянского автопроизводителя и корейского производителя шин, подсчитал, что западным производителям понадобится более года, чтобы воплотить аналогичные улучшения из-за своих сравнительно бюрократических организаций.

Обновление Chery под Omoda является примером революционной скорости и гибкости китайских автопроизводителей, которые захватили контроль над своим внутренним рынком, крупнейшим в мире, у некогда доминирующих иностранных конкурентов. Теперь развивающиеся китайские автогиганты соревнуются за расширение на мировом рынке, а Chery является ведущим экспортером. Гигант электромобилей BYD, крупнейший автопроизводитель Китая, представляет большую долгосрочную конкурентную угрозу, говорят руководители отрасли.

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Новые лидерские позиции Китая в автомобильной отрасли в значительной степени обусловлены единственным достижением в производстве – сокращением времени разработки автомобиля более чем вдвое, до 18 месяцев для полностью новой или обновленной модели. Консалтинговая компания AlixPartners обнаружила, что средний возраст электрической или гибридной модели китайского бренда, продаваемой внутри страны, составляет 1,6 года по сравнению с 5,4 года для иностранных брендов.

Такая скорость смутила традиционных автопроизводителей, которые традиционно перепроектировали автомобили примерно раз в пять лет или раз в десятилетие для пикапов.

Напомним

Китай лидирует в технологической революции автопрома, но конкуренция внутри страны влияет на прибыльность. Эксперты прогнозируют "выживание" лишь десятка компаний. Среди тех, кто имеет сложности - Xpeng.

Китайские автобренды получают рекордную долю европейского рынка гибридов и электромобилей01.07.25, 13:46 • 1347 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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