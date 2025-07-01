Китайские автобренды получают рекордную долю европейского рынка гибридов и электромобилей

Китай подтверждает эффективность своей стратегии на одном из крупнейших и самых конкурентных автомобильных рынков мира. В Европе достигнута рекордная доля на рынке как гибридных, так и электрических автомобилей. Передает УНН со ссылкой на Dataforce, Capital и Bloomberg.

Детали

Китайские автомобильные бренды во главе с BYD и MG SAIC Motor превысили 9-процентную долю на европейском рынке как гибридных, так и электромобилей. Об этом свидетельствуют данные аналитики от Dataforce.

Рост доли в сегментах электрических и гибридных автомобилей - здесь у Китая значительное преимущество.

Растущий успех обусловлен конкурентоспособными технологиями аккумуляторов и передовым программным обеспечением - пишет Bloomberg

Рост продаж гибридов довольно динамичен: в мае 2024 года китайские бренды имели всего 1% на рынке плагин-гибридов; ситуация ровно через год - 12% продаж в этом сегменте. Речь идет также о росте в категории мягких гибридов, где доля китайских производителей составила 7%.

Дополнение

Сейчас в Европе существуют серьезные опасения по поводу выхода на рынок китайских производителей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает возможность введения импортных пошлин на китайские электромобили, что недавно одобрили США.

Однако у китайских компаний есть свой план действий.

Китайский автопроизводитель BYD планирует производить малолитражные автомобили в Европе со следующего года. В компании говорят, что вероятные пошлины не будут иметь существенного влияния, и вот почему.

Мы станем европейским производителем. .. Мы планируем запустить сегмент B в следующем году - объясняет Пенни Пен, европейский директор по маркетингу BYD, в интервью деловому журналу "Capital".

BYD является крупнейшим в мире производителем электромобилей, опережая Tesla. Также компания считается лидером на китайском автомобильном рынке.

Напомним

Китай лидирует в технологической революции автопрома, но конкуренция внутри страны влияет на прибыльность. Эксперты прогнозируют "выживание" лишь десятка компаний. Среди тех, кто имеет сложности - Xpeng.

Tesla сталкивается с серьезными барьерами в Китае: не может вывозить данные для обучения своего искусственного интеллекта, а ее конкуренты - такие как BYD и Huawei - стремительно снижают цены, наращивают производство и внедряют передовые технологии помощи водителю, часто уже в базовой комплектации.