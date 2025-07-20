Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС в Южной Корее - South China Morning Post

Президент США Дональд Трамп может встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях мероприятия АТЭС в Южной Корее. Передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Президент США Дональд Трамп может посетить Китай перед участием в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированном на 30 октября - 1 ноября, или встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях мероприятия в Южной Корее. Об этом сообщила в воскресенье газета South China Morning Post со ссылкой на многочисленные источники.

Сейчас Вашингтон и Пекин пытаются договориться о прекращении таможенной войны, которая усилилась в последние месяцы и нарушает работу мировой торговли и цепей поставок.

Напомним

Китай рассматривает возможность приглашения Дональда Трампа на сентябрьский парад по случаю окончания Второй мировой войны.

Министерство государственной безопасности Китая обвинило иностранные спецслужбы в мошенническом вывозе редкоземельных металлов, имеющих стратегическое значение.

Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в Соединенные Штаты в июне вырос более чем в семь раз по сравнению с майским уровнем.