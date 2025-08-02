ЕС призвал Совбез ООН усилить давление на Россию, чтобы прекратить войну в Украине
Киев • УНН
Европейский Союз призвал Совет Безопасности ООН усилить давление на Россию для прекращения войны против Украины. Дипломат ЕС напомнил о военных преступлениях и осудил поддержку РФ третьими странами.
Европейский Союз призвал страны Совета Безопасности ООН усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление временного поверенного в делах Делегации ЕС при ООН Даниэля Бека.
Мы призываем Совет Безопасности оказывать максимальное давление для прекращения огня. Это обеспечило бы пространство для содержательных переговоров, направленных на прекращение агрессивной войны России и достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, который основывается на принципах Устава ООН и международного права
Во время заседания Совета Безопасности он отметил, что украинцы почти ежедневно платят самую высокую цену за неспровоцированную и незаконную агрессию со стороны РФ.
Даниэль Бек также напомнил российской стороне, что преднамеренные удары по мирному населению или гражданской инфраструктуре, а также причинение чрезмерного вреда гражданским - являются военными преступлениями.
Европейский дипломат осудил третьи страны и организации, которые оказывают поддержку России, что позволяет Москве продолжать войну.
Мы призываем все страны немедленно прекратить любую прямую или косвенную помощь России в ее агрессивной войне
"Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - резюмировал дипломат.
Напомним
Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на очередную эскалацию террора со стороны России, которая привела к гибели людей и разрушениям в Киеве.
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины24.07.25, 09:16 • 101467 просмотров