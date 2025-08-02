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ЕС призвал Совбез ООН усилить давление на Россию, чтобы прекратить войну в Украине

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Европейский Союз призвал Совет Безопасности ООН усилить давление на Россию для прекращения войны против Украины. Дипломат ЕС напомнил о военных преступлениях и осудил поддержку РФ третьими странами.

ЕС призвал Совбез ООН усилить давление на Россию, чтобы прекратить войну в Украине

Европейский Союз призвал страны Совета Безопасности ООН усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины. Об этом информирует УНН  со ссылкой на заявление временного поверенного в делах Делегации ЕС при ООН Даниэля Бека.  

Мы призываем Совет Безопасности оказывать максимальное давление для прекращения огня. Это обеспечило бы пространство для содержательных переговоров, направленных на прекращение агрессивной войны России и достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, который основывается на принципах Устава ООН и международного права

- подчеркнул дипломат.

Во время заседания Совета Безопасности он отметил, что украинцы почти ежедневно платят самую высокую цену за неспровоцированную и незаконную агрессию со стороны РФ.

Даниэль Бек также напомнил российской стороне, что преднамеренные удары по мирному населению или гражданской инфраструктуре, а также причинение чрезмерного вреда гражданским - являются военными преступлениями.

Европейский дипломат осудил третьи страны и организации, которые оказывают поддержку России, что позволяет Москве продолжать войну.

Мы призываем все страны немедленно прекратить любую прямую или косвенную помощь России в ее агрессивной войне

- сказал Даниэль Бек.

"Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - резюмировал дипломат.

Напомним

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на очередную эскалацию террора со стороны России, которая привела к гибели людей и разрушениям в Киеве. 

ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины24.07.25, 09:16 • 101467 просмотров

Вита Зеленецкая

политика
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Украина
Киев