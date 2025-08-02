ЕС призвал Совбез ООН усилить давление на Россию, чтобы прекратить войну в Украине

Трамп ответил на угрозы медведева и приказал разместить атомные субмарины в "соответствующих районах"

Трамп ответил на угрозы медведева и приказал разместить атомные субмарины в "соответствующих районах"

Трамп ответил на угрозы медведева и приказал разместить атомные субмарины в "соответствующих районах"

Трамп ответил на угрозы медведева и приказал разместить атомные субмарины в "соответствующих районах" 1 августа, 17:36 • 22693 просмотра