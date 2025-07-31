Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН через атаку рф у ніч на 31 липня
Київ • УНН
Україна ініціює екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ескалацію терору з боку росії, що призвела до загибелі 16 людей та руйнувань у Києві. Засідання відбудеться 1 серпня.
Україна ініціює екстрене засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку росії, яка призвела до загибелі людей і руйнувань у Києві. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х, передає УНН.
Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку росії, яка призвела до загибелі людей і руйнувань у Києві. Екстрене засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримання миру та безпеки України" відбудеться завтра, 1 серпня
Він наголосив, що путін відкидає зусилля заради миру і прагне затягнути свою війну, але світ має достатньо сили, аби його зупинити - завдяки єдиному тиску та принциповій позиції на користь повного, негайного й безумовного припинення вогню.
Завтрашнє вечірнє засідання Радбезу ООН стане платформою, аби чітко заявити про такі рішучі позиції
Нагадаємо
Унаслідок атаки рф на Київ загинуло 16 людей. За уточненою інформацією, на вечір 31 липня відомо про 159 поранених.