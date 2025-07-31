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Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН через атаку рф у ніч на 31 липня

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Україна ініціює екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ескалацію терору з боку росії, що призвела до загибелі 16 людей та руйнувань у Києві. Засідання відбудеться 1 серпня.

Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН через атаку рф у ніч на 31 липня

Україна ініціює екстрене засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку росії, яка призвела до загибелі людей і руйнувань у Києві. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х, передає УНН.

Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку росії, яка призвела до загибелі людей і руйнувань у Києві. Екстрене засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримання миру та безпеки України" відбудеться завтра, 1 серпня 

- заявив Сибіга.

Він наголосив, що путін відкидає зусилля заради миру і прагне затягнути свою війну, але світ має достатньо сили, аби його зупинити - завдяки єдиному тиску та принциповій позиції на користь повного, негайного й безумовного припинення вогню.

Завтрашнє вечірнє засідання Радбезу ООН стане платформою, аби чітко заявити про такі рішучі позиції 

- додав Сибіга.

Нагадаємо

Унаслідок атаки рф на Київ загинуло 16 людей. За уточненою інформацією, на вечір 31 липня відомо про 159 поранених.

Павло Башинський

Політика
Рада Безпеки ООН
Україна
Київ