Атака рф на Київ 31 липня: підтверджено 16 загиблих
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Київ загинуло 16 людей. За уточненою інформацією, 159 осіб поранено.
Унаслідок атаки рф на Київ загинуло 16 людей. За уточненою інформацією, на вечір 31 липня відомо про 159 поранених. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка та ДСНС України.
Вже підтверджено 16 загиблих. Також, за уточненою інформацією, всього станом на 21:40 - 159 осіб поранено. Продовжуємо звіряти дані та встановлювати особи потерпілих
У ДСНС уточнили, що тіло 16-го загиблого вдалося деблокувати з-під завалів у Святошинському районі.
Нагадаємо
У столиці 1 серпня оголошено День жалоби за жертвами масованого обстрілу. У цей день будуть приспущені прапори, а всі розважальні заходи скасовані.