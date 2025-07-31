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Атака рф на Київ 31 липня: підтверджено 16 загиблих

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Внаслідок російської атаки на Київ загинуло 16 людей. За уточненою інформацією, 159 осіб поранено.

Атака рф на Київ 31 липня: підтверджено 16 загиблих

Унаслідок атаки рф на Київ загинуло 16 людей. За уточненою інформацією, на вечір 31 липня відомо про 159 поранених. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка та ДСНС України.

Вже підтверджено 16 загиблих. Також, за уточненою інформацією, всього станом на 21:40 - 159 осіб поранено. Продовжуємо звіряти дані та встановлювати особи потерпілих 

- написав Ткаченко.

У ДСНС уточнили, що тіло 16-го загиблого вдалося деблокувати з-під завалів у Святошинському районі.

Нагадаємо

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