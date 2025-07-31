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У Києві 1 серпня оголошено Днем жалоби після масованого обстрілу рф

Київ • УНН

 • 100 перегляди

1 серпня у Києві оголошено Днем жалоби за жертвами масованої атаки рф. Будуть приспущені прапори та скасовані всі розважальні заходи.

У Києві 1 серпня оголошено Днем жалоби після масованого обстрілу рф

У столиці 1 серпня оголошено День жалоби за жертвами масованого обстрілу. У цей день будуть приспущені прапори, а всі розважальні заходи скасовані. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю 

- наголосив Кличко.

Додамо

У цей день на всіх комунальних будівлях Києва будуть приспущені державні прапори. Також міська влада рекомендує зробити це всім державним установам і приватним компаніям. Крім того, 1 серпня в місті заборонено проводити будь-які розважальні заходи. Обмеження стосуються як публічних подій, так і розважальних програм.

Нагадаємо

30 липня росія завдала масованого ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки відомо вже про 11 загиблих, постраждало 93 особи, з них – 11 дітей. Рятувальні роботи та розбір завалів тривають.

Вероніка Марченко

ВійнаКиїв
Віталій Кличко
Київ