Атака рф на Київ 31 липня забрала життя 11 людей

Кількість загиблих у Києві збільшилася до 11 осіб, включаючи 1 дитину. Постраждали 93 особи, з них 11 дітей.

Внаслідок нічної атаки рф на Київ загинуло 11 людей, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН. Кількість загиблих у Києві зросла до 11 людей, з них – 1 дитина. Постраждало 93 особи, з них – 11 дітей - повідомили у ДСНС. На місцях ударів, як вказано, продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають. Інформація оновлюється. Зокрема, за даними ДСНС, на місцях російських ударів у Києві безупинно працюють 4 кінологічні розрахунки. "Службові собаки разом із кінологами ДСНС обшукують завали. Вони допомагають виявити людей, які опинилися під уламками зруйнованих будівель", - зазначили у відомстві. На місцях ударів, як повідомляється, також задіяні психологи ДСНС і представники Товариства Червоного Хреста України та волонтерські організації. "У найтяжчі миті українці залишаються разом: допомагають одне одному, надають першу допомогу, підтримують словом і дією, обіймають і просто знаходяться поруч", - наголосили у ДСНС. Нагадаємо Раніше було відомо про 9 загиблих та 135 постраждалих внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 31 липня. Атака рф на Київ 31 липня: кількість жертв зросла до 9