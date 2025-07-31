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Атака рф на Київ 31 липня забрала життя 11 людей

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Кількість загиблих у Києві збільшилася до 11 осіб, включаючи 1 дитину. Постраждали 93 особи, з них 11 дітей.

Атака рф на Київ 31 липня забрала життя 11 людей

Внаслідок нічної атаки рф на Київ загинуло 11 людей, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

Кількість загиблих у Києві зросла до 11 людей, з них – 1 дитина. Постраждало 93 особи, з них – 11 дітей

- повідомили у ДСНС.

На місцях ударів, як вказано, продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають. Інформація оновлюється.

Зокрема, за даними ДСНС, на місцях російських ударів у Києві безупинно працюють 4 кінологічні розрахунки. "Службові собаки разом із кінологами ДСНС обшукують завали. Вони допомагають виявити людей, які опинилися під уламками зруйнованих будівель", - зазначили у відомстві.

 На місцях ударів, як повідомляється, також задіяні психологи ДСНС і представники Товариства Червоного Хреста України та волонтерські організації.

"У найтяжчі миті українці залишаються разом: допомагають одне одному, надають першу допомогу, підтримують словом і дією, обіймають і просто знаходяться поруч", - наголосили у ДСНС.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 9 загиблих та 135 постраждалих внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 31 липня.

Атака рф на Київ 31 липня: кількість жертв зросла до 931.07.25, 15:55 • 1188 переглядiв

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
Київ