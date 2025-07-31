Атака рф на Киев 31 июля унесла жизни 11 человек

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Эксклюзив
13:18 • 3924 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
12:18 • 11773 просмотра
Акциз на сладкие газированные напитки: когда парламент может рассмотреть законопроект и сделает ли это вообще
12:07 • 30789 просмотра
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
10:55 • 21426 просмотра
Рада увеличила расходы на оборону
10:17 • 29182 просмотра
Рада восстановила полномочия НАБУ и САП президентским законопроектом
Эксклюзив
31 июля, 07:35 • 35809 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 178597 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 222175 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 109674 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 09:57 • 94153 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.5м/с
61%
746мм
Популярные новости
Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект о НАБУ и САП31 июля, 04:00 • 61689 просмотра
Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага31 июля, 04:50 • 61614 просмотра
До 10 человек могут находиться под завалами в Киеве после атаки рф - МВД31 июля, 06:16 • 52048 просмотра
"Пусть следит за своими словами": Трамп ответил медведеву на его угрозы США войной31 июля, 06:53 • 71782 просмотра
Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до 124 человек - Ткаченко10:16 • 14051 просмотра
публикации
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
13:18 • 3914 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 178582 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 222159 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 161344 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 179689 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Краматорск
Донецкая область
Европа
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 111129 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 173450 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 230240 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 276372 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 208383 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
Facebook
МиГ-31

Атака рф на Киев 31 июля унесла жизни 11 человек

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Число погибших в Киеве увеличилось до 11 человек, включая 1 ребенка. Пострадали 93 человека, из них 11 детей.

Атака рф на Киев 31 июля унесла жизни 11 человек

В результате ночной атаки РФ на Киев погибли 11 человек, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Число погибших в Киеве возросло до 11 человек, из них – 1 ребенок. Пострадали 93 человека, из них – 11 детей

- сообщили в ГСЧС.

На местах ударов, как указано, продолжают работать спасатели. Аварийно-поисковые работы продолжаются. Информация обновляется.

В частности, по данным ГСЧС, на местах российских ударов в Киеве беспрерывно работают 4 кинологических расчета. "Служебные собаки вместе с кинологами ГСЧС обыскивают завалы. Они помогают обнаружить людей, оказавшихся под обломками разрушенных зданий", - отметили в ведомстве.

 На местах ударов, как сообщается, также задействованы психологи ГСЧС и представители Общества Красного Креста Украины и волонтерские организации.

"В самые тяжелые моменты украинцы остаются вместе: помогают друг другу, оказывают первую помощь, поддерживают словом и действием, обнимают и просто находятся рядом", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним

Ранее было известно о 9 погибших и 135 пострадавших в результате атаки РФ на Киев в ночь на 31 июля.

Атака рф на Киев 31 июля: число жертв возросло до 931.07.25, 15:55 • 1198 просмотров

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
Киев