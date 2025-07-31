Атака рф на Киев 31 июля унесла жизни 11 человек

В результате ночной атаки РФ на Киев погибли 11 человек, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Число погибших в Киеве возросло до 11 человек, из них – 1 ребенок. Пострадали 93 человека, из них – 11 детей - сообщили в ГСЧС.

На местах ударов, как указано, продолжают работать спасатели. Аварийно-поисковые работы продолжаются. Информация обновляется.

В частности, по данным ГСЧС, на местах российских ударов в Киеве беспрерывно работают 4 кинологических расчета. "Служебные собаки вместе с кинологами ГСЧС обыскивают завалы. Они помогают обнаружить людей, оказавшихся под обломками разрушенных зданий", - отметили в ведомстве.

На местах ударов, как сообщается, также задействованы психологи ГСЧС и представители Общества Красного Креста Украины и волонтерские организации.

"В самые тяжелые моменты украинцы остаются вместе: помогают друг другу, оказывают первую помощь, поддерживают словом и действием, обнимают и просто находятся рядом", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним

Ранее было известно о 9 погибших и 135 пострадавших в результате атаки РФ на Киев в ночь на 31 июля.

Атака рф на Киев 31 июля: число жертв возросло до 9