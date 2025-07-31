Атака рф на Киев 31 июля: число жертв возросло до 9 31 июля 2025

Число жертв атаки рф на Киев возросло до девяти. К ликвидации последствий обстрела привлечено более 1200 полицейских и спасателей, передает УНН со ссылкой на МВД.

В результате российской атаки в столице погибли уже 9 человек

По данным МВД, по состоянию на 15:30 вблизи разрушенных многоэтажек продолжаются поисково-спасательные работы. Работники ГСЧС уже вывезли почти 500 тонн строительных конструкций, убрали 36 уничтоженных транспортных средств. К поиску людей под завалами привлечены 4 кинологических расчета. Психологи полиции и ГСЧС оказали помощь почти сотне пострадавших.

Полицейские получили от граждан около 2000 сообщений, в том числе о поврежденном имуществе – на месте происшествия следователи продолжают принимать заявления от граждан.

Также на местах вражеских ударов работают мобильные центры миграционной службы и мобильные сервисные центры МВД. Люди, оставшиеся без документов, уже оформили по меньшей мере 4 ID-карты и одно водительское удостоверение. Специалисты предоставили десятки консультаций по восстановлению документов.

... количество пострадавших в результате атаки России на жилые дома продолжает расти. Все подразделения системы МВД будут работать на местах до полного завершения поисково-спасательных и аварийных работ