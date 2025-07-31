Атака рф на Київ 31 липня: постраждалих уже 135, серед них - 12 дітей

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Ексклюзив
12:18 • 202 перегляди
Акциз на солодкі газовані напої: коли паламент може розглянути законопроєкт та чи зробить це взагалі
12:07 • 1550 перегляди
Зеленський підписав закон про НАБУ та САП
10:55 • 6582 перегляди
Рада збільшила видатки на оборону
10:17 • 16328 перегляди
Рада відновила повноваження НАБУ та САП президентським законопроєктом
Ексклюзив
07:35 • 24919 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 160064 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 205201 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 108604 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 09:57 • 93126 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 133476 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.9м/с
64%
746мм
Популярнi новини
Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи31 липня, 03:22 • 54104 перегляди
Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП31 липня, 04:00 • 48620 перегляди
Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога31 липня, 04:50 • 48515 перегляди
До 10 людей можуть бути під завалами у Києві після атаки рф - МВС31 липня, 06:16 • 39088 перегляди
"Нехай стежить за своїми словами": Трамп відповів медведєву на його погрози США війною06:53 • 58671 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 160139 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 205270 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 148738 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 167349 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 209191 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Руслан Стефанчук
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 103381 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 166412 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 223854 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 270354 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 202502 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
Facebook
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

Атака рф на Київ 31 липня: постраждалих уже 135, серед них - 12 дітей

Київ • УНН

 • 3864 перегляди

Внаслідок атаки РФ на Київ 31 липня загинуло 8 людей, серед них одна дитина. Постраждало 135 киян, з них 12 дітей.

Атака рф на Київ 31 липня: постраждалих уже 135, серед них - 12 дітей

Уже 135 людей постраждали внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 31 липня, у тому числі 12 дітей, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

За даними медиків, внаслідок атаки ворога на столицю минулої ночі, наразі підтверджена загибель 8 людей. Із них - одна дитина (шестирічний хлопчик). Постраждали 135 жителів Києва. Серед них 12 дітей

- повідомив Кличко.

За даними мера столиці, у стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих, у тому числі 5 дітей. 97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 124 постраждалих внаслідок атаки рф у ніч на 31 липня.

Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до 124 осіб - Ткаченко31.07.25, 13:16 • 12846 переглядiв

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
Віталій Кличко
Київ