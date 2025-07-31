Атака рф на Київ 31 липня: постраждалих уже 135, серед них - 12 дітей
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ на Київ 31 липня загинуло 8 людей, серед них одна дитина. Постраждало 135 киян, з них 12 дітей.
Уже 135 людей постраждали внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 31 липня, у тому числі 12 дітей, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
За даними медиків, внаслідок атаки ворога на столицю минулої ночі, наразі підтверджена загибель 8 людей. Із них - одна дитина (шестирічний хлопчик). Постраждали 135 жителів Києва. Серед них 12 дітей
За даними мера столиці, у стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих, у тому числі 5 дітей. 97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно.
Нагадаємо
Раніше було відомо про 124 постраждалих внаслідок атаки рф у ніч на 31 липня.
Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до 124 осіб - Ткаченко31.07.25, 13:16 • 12846 переглядiв