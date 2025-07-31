Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до 124 осіб - Ткаченко
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф 31 липня у Києві постраждали 124 людини. Рятувальна операція триває, поранені отримують допомогу.
За оновленими даними у Києві внаслідок нічної атаки рф 31 липня постраждало вже 124 людини. Про це повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.
Деталі
Як зазначив чиновник, поранені отримують необхідну допомогу, рятувальна операція триває.
Нагадаємо
У ніч на 31 липня Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами.
Внаслідок масованої атаки рф на Київ наразі відомо про 8 загиблих. Раніше повідомлялось про 88 постраждалих.
Також УНН повідомляв, що росіяни влучили у мечеть в Києві. Муфтій Саїд Ісмагілов засудив атаку, а МЗС України закликало мусульманські країни до реакції.
росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 300 дронів та 8 ракет. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київщина, є загиблі та поранені.