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Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до 124 осіб - Ткаченко

Київ • УНН

 • 4936 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф 31 липня у Києві постраждали 124 людини. Рятувальна операція триває, поранені отримують допомогу.

Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до 124 осіб - Ткаченко

За оновленими даними у Києві внаслідок нічної атаки рф 31 липня постраждало вже 124 людини. Про це повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив чиновник, поранені отримують необхідну допомогу, рятувальна операція триває.

Нагадаємо

У ніч на 31 липня Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами.  

Внаслідок масованої атаки рф на Київ наразі відомо про 8 загиблих. Раніше повідомлялось про 88 постраждалих.

Також УНН повідомляв, що росіяни влучили у мечеть в Києві. Муфтій Саїд Ісмагілов засудив атаку, а МЗС України закликало мусульманські країни до реакції.

росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 300 дронів та 8 ракет. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київщина, є загиблі та поранені.  

Євген Устименко

ВійнаКиїв
Київ