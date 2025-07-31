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росія випустила по Україні понад 300 дронів та 8 ракет: Зеленський відреагував на атаку рф

Київ • УНН

 • 362 перегляди

росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 300 дронів та 8 ракет. Постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київщина, є загиблі та поранені.

росія випустила по Україні понад 300 дронів та 8 ракет: Зеленський відреагував на атаку рф

росія вночі атакувала Україні понад 300 дронами і 8 ракетами, повідомив у четвер Президент Володимир Зеленський, реагуючи на атаку рф, пише УНН.

Деталі

"З ночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють наші рятувальники, пожежники, медики, усі необхідні служби. Постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури", - написав Зеленський у соцмережах.

Він вказав, що в одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. "Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога", - зазначив Президент.

Більш ніж 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни. Робимо все, щоб максимально реалізувати всі домовленості для захисту наших людей, щоб кожен контракт працював для захисту життя

- повідомив Президент.

"Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів - усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано", - підкреслив Зеленський.

Кількість жертв російського удару по Києву зросла до 6, серед них дитина 31.07.25, 07:57 • 2242 перегляди

Юлія Шрамко

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