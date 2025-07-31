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Кількість жертв російського удару по Києву зросла до 6, серед них дитина

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Шестеро людей, включаючи шестирічну дитину, загинули внаслідок російського комбінованого удару по Києву 31 липня. Пошуково-рятувальна операція триває.

Кількість жертв російського удару по Києву зросла до 6, серед них дитина

Шестеро людей, серед яких мала дитина, загинули внаслідок російського комбінованого удару по столиці уночі 31 липня. Про це повідомляє очільник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram, пише УНН.

Наразі вже служби підтверджують 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 – в Солом’янському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років

- йдеться у повідомленні.

Ткаченко додав, що пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо

Вночі 31 липня ворог атакував Київ столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Ольга Розгон

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Київ