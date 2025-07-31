Кількість жертв російського удару по Києву зросла до 6, серед них дитина
Київ • УНН
Шестеро людей, включаючи шестирічну дитину, загинули внаслідок російського комбінованого удару по Києву 31 липня. Пошуково-рятувальна операція триває.
Шестеро людей, серед яких мала дитина, загинули внаслідок російського комбінованого удару по столиці уночі 31 липня. Про це повідомляє очільник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram, пише УНН.
Наразі вже служби підтверджують 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 – в Солом’янському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років
Ткаченко додав, що пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо
Вночі 31 липня ворог атакував Київ столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.