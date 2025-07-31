Наслідки комбінованого удару по Києву: загинула людина, 48 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ загинула одна людина, 48 постраждалих. Зруйновано під'їзд житлового будинку, тривають рятувальні роботи.
Вночі 31 липня ворог атакував Київ столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та глава МВС Ігор Клименко, пише УНН.
Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи
Станом на 6:30 по Києву - 1 загибла людина, зазначив Клименко. Серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів.
"Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці: зруйновано цілий під’їзд. Перебуваю на місці проведення пошуково-рятувальних робіт. Залучені сили ДСНС та поліції.
Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметра та допомагає у проведенні рятувальних робіт. Групи документування вже на місці. Збираємо докази чергового воєнного злочину рф.
Прошу мешканців поставитися з розумінням до запроваджених обмежень у зоні ураження. Це питання безпеки та ефективної роботи всіх служб", - зазначив Клименко.
Також мер столиці Кличко повідомив про 48 постраждалих. 29 із них - у лікарнях.
Ракетний удар рф по Києву: атаковано житлову забудову 31.07.25, 05:29 • 5786 переглядiв