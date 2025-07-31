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Наслідки комбінованого удару по Києву: загинула людина, 48 постраждалих

Київ • УНН

 • 1704 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ загинула одна людина, 48 постраждалих. Зруйновано під'їзд житлового будинку, тривають рятувальні роботи.

Наслідки комбінованого удару по Києву: загинула людина, 48 постраждалих

Вночі 31 липня ворог атакував Київ столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та глава МВС Ігор Клименко, пише УНН.

Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи

- написав Зеленський.

Станом на 6:30 по Києву  - 1 загибла людина, зазначив Клименко.  Серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів.

"Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці: зруйновано цілий під’їзд. Перебуваю на місці проведення пошуково-рятувальних робіт. Залучені сили ДСНС та поліції.

Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметра та допомагає у проведенні рятувальних робіт. Групи документування вже на місці. Збираємо докази чергового воєнного злочину рф.

Прошу мешканців поставитися з розумінням до запроваджених обмежень у зоні ураження. Це питання безпеки та ефективної роботи всіх служб", - зазначив Клименко.

Також мер столиці Кличко повідомив про 48 постраждалих. 29 із них - у лікарнях.

Ракетний удар рф по Києву: атаковано житлову забудову 31.07.25, 05:29 • 5786 переглядiв

Ольга Розгон

ВійнаКиїв
Ігор Клименко
Володимир Зеленський
Київ