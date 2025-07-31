Ракетний удар рф по Києву: атаковано житлову забудову
Київ • УНН
російські війська завдали ракетного удару по Києву в ніч на 31 липня, атакуючи житлову забудову. У Шевченківському та Святошинському районах вибито вікна, зокрема в дитячому відділенні медзакладу.
Війська рф в ніч на 31 липня завдали ракетного удару по Києві після атаки дронів. Під ударом була житлова забудова. Про це повідомляє очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченк, пише УНН.
Як зазначив Ткаченко, ворог підступно завдав ракетного удару по столиці після тривалої повітряної тривоги.
Наслідки у Шевченківському та Святошинському районах. Житлова забудова
За словами мера Києва Віталія Кличка, зафіксовані виклики медиків у Святошинському та у Шевченківському районах, бригади виїхали.
У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділені медзакладу. Постраждалих немає
Нагадаємо
У Києві та низці областей України вдруге за ніч, 31 липня, оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. росія запустила ракети, що прямували на Київ.