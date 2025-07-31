У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети
Київ • УНН
У Києві та низці областей України вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. росія запустила ракети, що прямують на Київ.
Повітряну тривогу у Києві та низці областей України знову оголосили в ніч на 31 липня. Причина - загроза балістики, рф запустила ракети. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
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Повітряну тривогу у Києві оголосили о 04:29. Також сигнали тривоги пролунали у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про загрозу балістики для Києва.
"Швидкісна ціль на Чернігівщині курсом на Київщину", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Також Повітряні сили попередили про рух крилатої ракети курсом на Київ зі сходу.
Нагадаємо
російські безпілотники атакували Київ 30 липня. У Солом'янському районі зафіксовано уламки збитих дронів, що призвело до 8 постраждалих, включаючи двох дітей.