У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 27232 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 45808 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 38856 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 12:06 • 73305 перегляди
Потужний землетрус біля камчатки спричинив загрозу цунамі в десятках країнPhotoVideo
Ексклюзив
30 липня, 10:44 • 81666 перегляди
Речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи Покровськ в оточенні росіян
30 липня, 09:50 • 66614 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 73253 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 127233 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 53356 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 71632 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4.3м/с
84%
746мм
Популярнi новини
У Женеві низка спікерів різних країн бойкотувала виступ голови радфеду рф матвієнкоVideo30 липня, 17:02 • 9770 перегляди
Олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр загинула у високогір'ї Пакистану30 липня, 17:03 • 9638 перегляди
Ворожі дрони атакують Київ: у столиці працює ППО20:22 • 11690 перегляди
Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків 21:41 • 5840 перегляди
Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву22:54 • 6922 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 27233 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 45809 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 57581 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 99452 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 143978 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Алі Хаменеї
Камала Гарріс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Індія
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 43637 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 131868 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 192539 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 241018 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 174044 перегляди
Актуальне
Truth Social
Spotify
Fox News
Brent
WhatsApp

У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети

Київ • УНН

 • 482 перегляди

У Києві та низці областей України вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. росія запустила ракети, що прямують на Київ.

У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України знову оголосили в ніч на 31 липня. Причина - загроза балістики, рф запустила ракети. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 04:29. Також сигнали тривоги пролунали у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про загрозу балістики для Києва.

"Швидкісна ціль на Чернігівщині курсом на Київщину", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Також Повітряні сили попередили про рух крилатої ракети курсом на Київ зі сходу.

Нагадаємо

російські безпілотники атакували Київ 30 липня. У Солом'янському районі зафіксовано уламки збитих дронів, що призвело до 8 постраждалих, включаючи двох дітей.

Ольга Розгон

ВійнаКиїв
Крилата ракета
Київська область
Черкаська область
Харківська область
Полтавська область
Чернігівська область
Україна
Київ