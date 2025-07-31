В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 27187 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 45726 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 38823 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 12:06 • 73277 просмотра
Мощное землетрясение у камчатки вызвало угрозу цунами в десятках странPhotoVideo
Эксклюзив
30 июля, 10:44 • 81644 просмотра
Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян
30 июля, 09:50 • 66604 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 73248 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 127231 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 53356 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 71624 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4.3м/с
84%
746мм
Популярные новости
В Женеве ряд спикеров разных стран бойкотировали выступление главы совфеда рф матвиенкоVideo30 июля, 17:02 • 9556 просмотра
Олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в высокогорье Пакистана30 июля, 17:03 • 9434 просмотра
Вражеские дроны атакуют Киев: в столице работает ПВО20:22 • 11578 просмотра
Атака рф на Киев: в Соломенский район направляется бригада медиков21:41 • 5724 просмотра
Это ответ Путина на дедлайн Трампа: дочь Келлога отреагировала на массированную атаку по Киеву22:54 • 6672 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 27190 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 45730 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 57552 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 99430 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 143959 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Али Хаменеи
Камала Харрис
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Индия
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 43617 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 131860 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 192532 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 241013 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 174040 просмотра
Актуальное
Truth Social
Spotify
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
WhatsApp

В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты

Киев • УНН

 • 434 просмотра

В Киеве и ряде областей Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. россия запустила ракеты, направляющиеся на Киев.

В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты

Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины снова объявили в ночь на 31 июля. Причина - угроза баллистики, рф запустила ракеты. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 04:29. Также сигналы тревоги прозвучали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил об угрозе баллистики для Киева.

"Скоростная цель в Черниговской области курсом на Киевскую область", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Также Воздушные силы предупредили о движении крылатой ракеты курсом на Киев с востока.

Напомним

российские беспилотники атаковали Киев 30 июля. В Соломенском районе зафиксированы обломки сбитых дронов, что привело к 8 пострадавшим, включая двух детей.

Ольга Розгон

ВойнаКиев
Крылатая ракета
Киевская область
Черкасская область
Харьковская область
Полтавская область
Черниговская область
Украина
Киев