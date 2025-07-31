В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты
Киев • УНН
В Киеве и ряде областей Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. россия запустила ракеты, направляющиеся на Киев.
Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины снова объявили в ночь на 31 июля. Причина - угроза баллистики, рф запустила ракеты. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 04:29. Также сигналы тревоги прозвучали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил об угрозе баллистики для Киева.
"Скоростная цель в Черниговской области курсом на Киевскую область", - сообщили Воздушные силы ВСУ.
Также Воздушные силы предупредили о движении крылатой ракеты курсом на Киев с востока.
Напомним
российские беспилотники атаковали Киев 30 июля. В Соломенском районе зафиксированы обломки сбитых дронов, что привело к 8 пострадавшим, включая двух детей.