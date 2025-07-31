Атака ворога на Київ: зафіксовано вже 8 постраждалих, серед них двоє дітей
Київ • УНН
російські безпілотники атакували Київ 30 липня. У Солом'янському районі зафіксовано уламки збитих дронів, що призвело до 8 постраждалих, включаючи двох дітей.
Увечері 30 липня російські безпілотники атакували Київ. У Соломʼянському районі міста у декількох локаціях зафіксовані уламки збитих дронів. Восьмеро людей постраждали. Про це повідомляє. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише УНН.
Внаслідок атаки вже 8 постраждалих, серед них двоє дітей
Доповнення
Увечері 30 липня російські безпілотники атакували Київ. У Соломʼянському районі міста у декількох локаціях зафіксовані уламки збитих дронів.
За повідомленнями ДСНС України уламки одного з безпілотників впали біля гаражного кооперативу, що призвело до займання газової труби триповерхового житлового будинку. Кілька людей опинилися заблокованими в гаражах, але рятувальники оперативно їх евакуювали.
В іншій частині району уламки БпЛА влучили у житловий будинок, спровокувавши пожежу в квартирі та пошкодивши кілька автомобілів у дворі багатоповерхівки. Загоряння вже ліквідовано.
Також зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів столиці. Крім того, уламки пошкодили дах п'ятиповерхового будинку, складську будівлю та спричинили загоряння ще одного автомобіля.