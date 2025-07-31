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Атака врага на Киев: зафиксировано уже 8 пострадавших, среди них двое детей

Киев • УНН

 • 16 просмотра

российские беспилотники атаковали Киев 30 июля. В Соломенском районе зафиксированы обломки сбитых дронов, что привело к 8 пострадавшим, включая двух детей.

Атака врага на Киев: зафиксировано уже 8 пострадавших, среди них двое детей

Вечером 30 июля российские беспилотники атаковали Киев. В Соломенском районе города в нескольких локациях зафиксированы обломки сбитых дронов. Восемь человек пострадали. Об этом сообщает. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.

В результате атаки уже 8 пострадавших, среди них двое детей

- говорится в сообщении.

Дополнение

Вечером 30 июля российские беспилотники атаковали Киев. В Соломенском районе города в нескольких локациях зафиксированы обломки сбитых дронов.

По сообщениям ГСЧС Украины, обломки одного из беспилотников упали возле гаражного кооператива, что привело к возгоранию газовой трубы трехэтажного жилого дома. Несколько человек оказались заблокированными в гаражах, но спасатели оперативно их эвакуировали.

В другой части района обломки БПЛА попали в жилой дом, спровоцировав пожар в квартире и повредив несколько автомобилей во дворе многоэтажки. Возгорание уже ликвидировано.

Также зафиксировано попадание в одно из высших учебных заведений столицы. Кроме того, обломки повредили крышу пятиэтажного дома, складское здание и вызвали возгорание еще одного автомобиля.

Ольга Розгон

ВойнаКиев
Соломенский район
Киев