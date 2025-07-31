У Києві внаслідок атаки армії рф постраждали пʼятеро людей, серед них мати з дитиною
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських безпілотників у Києві постраждали п'ятеро людей, включаючи матір з дитиною. Уламки дронів спричинили пожежі та пошкодження будівель у Солом'янському та Святошинському районах.
Увечері 30 липня російські безпілотники атакували Київ. У Соломʼянському районі міста у декількох локаціях зафіксовані уламки збитих дронів. П'ятеро людей постраждали. Про це повідомляє очільник КМВА Тимур Ткаченко, пише УНН.
Кількість постраждалих зросла до 5, серед них мати з дитиною
Ткаченко також додав, що у Святошинському районі також фіксують наслідки на декількох локаціях. Деталі встановлюються.
За повідомленнями ДСНС України уламки одного з безпілотників впали біля гаражного кооперативу, що призвело до займання газової труби триповерхового житлового будинку. Кілька людей опинилися заблокованими в гаражах, але рятувальники оперативно їх евакуювали.
В іншій частині району уламки БпЛА влучили у житловий будинок, спровокувавши пожежу в квартирі та пошкодивши кілька автомобілів у дворі багатоповерхівки. Загоряння вже ліквідовано.
Також зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів столиці. Крім того, уламки пошкодили дах п'ятиповерхового будинку, складську будівлю та спричинили загоряння ще одного автомобіля.
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