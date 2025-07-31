В Киеве в результате атаки армии рф пострадали пять человек, среди них мать с ребенком
Киев • УНН
В результате атаки российских беспилотников в Киеве пострадали пять человек, включая мать с ребенком. Обломки дронов вызвали пожары и повреждения зданий в Соломенском и Святошинском районах.
Вечером 30 июля российские беспилотники атаковали Киев. В Соломенском районе города в нескольких локациях зафиксированы обломки сбитых дронов. Пять человек пострадали. Об этом сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Число пострадавших возросло до 5, среди них мать с ребенком
Ткаченко также добавил, что в Святошинском районе также фиксируют последствия на нескольких локациях. Детали устанавливаются.
По сообщениям ГСЧС Украины, обломки одного из беспилотников упали возле гаражного кооператива, что привело к возгоранию газовой трубы трехэтажного жилого дома. Несколько человек оказались заблокированными в гаражах, но спасатели оперативно их эвакуировали.
В другой части района обломки БПЛА попали в жилой дом, спровоцировав пожар в квартире и повредив несколько автомобилей во дворе многоэтажки. Возгорание уже ликвидировано.
Также зафиксировано попадание в одно из высших учебных заведений столицы. Кроме того, обломки повредили крышу пятиэтажного дома, складское здание и вызвали возгорание еще одного автомобиля.
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