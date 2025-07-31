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Это ответ Путина на дедлайн Трампа: дочь Келлога отреагировала на массированную атаку по Киеву

Киев • УНН

 • 2270 просмотра

Дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббз, прокомментировала массированную атаку на Киев. Она считает, что это ответ путина на дедлайн Трампа и испытание решимости Америки.

Это ответ Путина на дедлайн Трампа: дочь Келлога отреагировала на массированную атаку по Киеву

Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббз, прокомментировала очередную массированную атаку россии на Киев, отметив, что таким образом глава кремля владимир путин "испытывает решимость и силу Америки". Об этом она написала в соцсети Х, пишет УНН.

Киев подвергается массированной атаке дронов. Не заблуждайтесь, это ответ путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает решимость и силу Америки. Мы не должны показать слабость

- пишет Моббс.

Напомним

В ночь на 31 июля российские беспилотники атаковали Киев, вызвав пожары и разрушения. Зафиксировано около десяти пострадавших локаций, один человек получил ожоги.

Ольга Розгон

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