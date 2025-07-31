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Близько 10 локацій у Києві постраждали від ворожої атаки дронів, є постраждалий - КМВА

Київ • УНН

 • 708 перегляди

У ніч на 31 липня російські безпілотники атакували Київ, спричинивши пожежі та руйнування. Зафіксовано близько десяти постраждалих локацій, одна людина отримала опіки.

Близько 10 локацій у Києві постраждали від ворожої атаки дронів, є постраждалий - КМВА

У ніч на 31 липня російські безпілотники атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина. Про це повідомляє очільник Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, пише УНН.

Станом на 01:00 маємо близько десяти локацій, що постраждали від ворожої атаки. Ворог бʼє ударними дронами по цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждав Соломʼянський район

- йдеться у повідомленні.

Там зафіксовано:

  • пожежу в багатоповерхівці;
    • займання біля житлового будинку;
      • загорання в освітньому закладі;
        • палають склади та декілька нежитлових приміщень за різними адресами;
          • падіння частин БпЛА на двох локаціях - біля будинку та на машину.

            На жаль, відомо про одного постраждалого з опіками кінцівок. Наразі йому надається невідкладна медична допомога

            - повідомив Ткаченко.

            Він також підкреслив, що російська атака триває. А також попередив киян залишатися в укриттях до її завершення.

            Нагадаємо

            У Києві ввечері 30 липня внаслідок атаки російських БпЛА у Солом'янському районі зафіксовано падіння уламків.

            Ольга Розгон

            ВійнаКиїв
            Солом'янський район
            Київ