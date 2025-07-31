Близько 10 локацій у Києві постраждали від ворожої атаки дронів, є постраждалий - КМВА
Київ • УНН
У ніч на 31 липня російські безпілотники атакували Київ, спричинивши пожежі та руйнування. Зафіксовано близько десяти постраждалих локацій, одна людина отримала опіки.
У ніч на 31 липня російські безпілотники атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина. Про це повідомляє очільник Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, пише УНН.
Станом на 01:00 маємо близько десяти локацій, що постраждали від ворожої атаки. Ворог бʼє ударними дронами по цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждав Соломʼянський район
Там зафіксовано:
- пожежу в багатоповерхівці;
- займання біля житлового будинку;
- загорання в освітньому закладі;
- палають склади та декілька нежитлових приміщень за різними адресами;
- падіння частин БпЛА на двох локаціях - біля будинку та на машину.
На жаль, відомо про одного постраждалого з опіками кінцівок. Наразі йому надається невідкладна медична допомога
Він також підкреслив, що російська атака триває. А також попередив киян залишатися в укриттях до її завершення.
Нагадаємо
У Києві ввечері 30 липня внаслідок атаки російських БпЛА у Солом'янському районі зафіксовано падіння уламків.