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Внаслідок падіння уламків БПЛА в Києві горять автомобілі, пожежа в освітньому закладі - КМВА

Київ • УНН

 • 302 перегляди

У Києві ввечері 30 липня внаслідок атаки російських БпЛА у Солом'янському районі зафіксовано падіння уламків. На одній з локацій горять автомобілі, постраждалих немає.

Внаслідок падіння уламків БПЛА в Києві горять автомобілі, пожежа в освітньому закладі - КМВА

Ввечері 30 липня росіяни атакують Київ ударними безпілотниками.  Про це повідомляє очільник МВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

Маємо перші наслідки ворожої атаки у Соломʼянському районі. На двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто. Попередньо без постраждалих

- написав він.

Пізніше він додав, що ворог продовжує завдавати ударів, надійшла інформацію вже про 5 локацій у Соломʼянському районі. Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку.

Нагадаємо

Ворожі дрони атакують столицю, у місті лунають вибухи, працює ППО.

Ольга Розгон

ВійнаКиїв
Київ