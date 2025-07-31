Внаслідок падіння уламків БПЛА в Києві горять автомобілі, пожежа в освітньому закладі - КМВА
Київ • УНН
У Києві ввечері 30 липня внаслідок атаки російських БпЛА у Солом'янському районі зафіксовано падіння уламків. На одній з локацій горять автомобілі, постраждалих немає.
Ввечері 30 липня росіяни атакують Київ ударними безпілотниками. Про це повідомляє очільник МВА Тимур Ткаченко, пише УНН.
Маємо перші наслідки ворожої атаки у Соломʼянському районі. На двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто. Попередньо без постраждалих
Пізніше він додав, що ворог продовжує завдавати ударів, надійшла інформацію вже про 5 локацій у Соломʼянському районі. Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку.
Нагадаємо
Ворожі дрони атакують столицю, у місті лунають вибухи, працює ППО.