В результате падения обломков БПЛА в Киеве горят автомобили, пожар в образовательном учреждении – КГВА
Киев • УНН
В Киеве вечером 30 июля в результате атаки российских БпЛА в Соломенском районе зафиксировано падение обломков. На одной из локаций горят автомобили, пострадавших нет.
Вечером 30 июля россияне атакуют Киев ударными беспилотниками. Об этом сообщает глава ГВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Имеем первые последствия вражеской атаки в Соломенском районе. На двух локациях падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто. Предварительно без пострадавших
Позже он добавил, что враг продолжает наносить удары, поступила информация уже о 5 локациях в Соломенском районе. Пожар в образовательном учреждении, горят авто, падение обломков на 9 этаж жилого дома.
Напомним
Вражеские дроны атакуют столицу, в городе раздаются взрывы, работает ПВО.