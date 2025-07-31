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В результате падения обломков БПЛА в Киеве горят автомобили, пожар в образовательном учреждении – КГВА

Киев • УНН

 • 254 просмотра

В Киеве вечером 30 июля в результате атаки российских БпЛА в Соломенском районе зафиксировано падение обломков. На одной из локаций горят автомобили, пострадавших нет.

В результате падения обломков БПЛА в Киеве горят автомобили, пожар в образовательном учреждении – КГВА

Вечером 30 июля россияне атакуют Киев ударными беспилотниками. Об этом сообщает глава ГВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Имеем первые последствия вражеской атаки в Соломенском районе. На двух локациях падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто. Предварительно без пострадавших

- написал он.

Позже он добавил, что враг продолжает наносить удары, поступила информация уже о 5 локациях в Соломенском районе. Пожар в образовательном учреждении, горят авто, падение обломков на 9 этаж жилого дома.

Напомним

Вражеские дроны атакуют столицу, в городе раздаются взрывы, работает ПВО.

Ольга Розгон

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