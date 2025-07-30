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Ворожі дрони атакують Київ: у столиці працює ППО

Київ • УНН

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У Києві лунають вибухи, працює ППО. Ворожі БпЛА заходять на місто з різних напрямків.

Ворожі дрони атакують Київ: у столиці працює ППО

Ворожі дрони атакують столицю, у місті лунають вибухи, працює ППО. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! 

- повідомив Кличко.

За словами мера, у столиці триває робота ППО.

Ворожі БпЛА заходять на місто з різних напрямків. Залишайтеся в укриттях! 

- резюмував Кличко.

Додамо

За даними Повітряних сил, у небі над Україною фіксують низку ворожих дронів.

Антоніна Туманова

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Віталій Кличко
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