Ворожі дрони атакують Київ: у столиці працює ППО
Київ • УНН
У Києві лунають вибухи, працює ППО. Ворожі БпЛА заходять на місто з різних напрямків.
Ворожі дрони атакують столицю, у місті лунають вибухи, працює ППО. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
За словами мера, у столиці триває робота ППО.
Ворожі БпЛА заходять на місто з різних напрямків. Залишайтеся в укриттях!
Додамо
За даними Повітряних сил, у небі над Україною фіксують низку ворожих дронів.