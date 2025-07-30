Вражеские дроны атакуют Киев: в столице работает ПВО
Киев • УНН
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО. Вражеские БпЛА заходят на город с разных направлений.
Вражеские дроны атакуют столицу, в городе раздаются взрывы, работает ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
По словам мэра, в столице продолжается работа ПВО.
Вражеские БпЛА заходят на город с разных направлений. Оставайтесь в укрытиях!
Добавим
По данным Воздушных сил, в небе над Украиной фиксируется ряд вражеских дронов.