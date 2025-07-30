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Вражеские дроны атакуют Киев: в столице работает ПВО

Киев • УНН

 • 5824 просмотра

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО. Вражеские БпЛА заходят на город с разных направлений.

Вражеские дроны атакуют Киев: в столице работает ПВО

Вражеские дроны атакуют столицу, в городе раздаются взрывы, работает ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! 

- сообщил Кличко.

По словам мэра, в столице продолжается работа ПВО.

Вражеские БпЛА заходят на город с разных направлений. Оставайтесь в укрытиях! 

- резюмировал Кличко.

Добавим

По данным Воздушных сил, в небе над Украиной фиксируется ряд вражеских дронов.

Антонина Туманова

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Киев