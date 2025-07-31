Около 10 локаций в Киеве пострадали от вражеской атаки дронов, есть пострадавший - КГВА
Киев • УНН
В ночь на 31 июля российские беспилотники атаковали Киев, вызвав пожары и разрушения. Зафиксировано около десяти пострадавших локаций, один человек получил ожоги.
В ночь на 31 июля российские беспилотники атаковали Киев, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщает глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.
По состоянию на 01:00 имеем около десяти локаций, пострадавших от вражеской атаки. Враг бьет ударными дронами по гражданской инфраструктуре. Больше всего пострадал Соломенский район
Там зафиксировано:
- пожар в многоэтажке;
- возгорание возле жилого дома;
- возгорание в образовательном учреждении;
- горят склады и несколько нежилых помещений по разным адресам;
- падение частей БпЛА на двух локациях - возле дома и на машину.
К сожалению, известно об одном пострадавшем с ожогами конечностей. Сейчас ему оказывается неотложная медицинская помощь
Он также подчеркнул, что российская атака продолжается. А также предупредил киевлян оставаться в укрытиях до ее завершения.
Напомним
В Киеве вечером 30 июля в результате атаки российских БпЛА в Соломенском районе зафиксировано падение обломков.