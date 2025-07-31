Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 24876 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 41341 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 36639 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 12:06 • 71237 перегляди
Потужний землетрус біля камчатки спричинив загрозу цунамі в десятках країнPhotoVideo
Ексклюзив
30 липня, 10:44 • 79774 перегляди
Речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи Покровськ в оточенні росіян
30 липня, 09:50 • 65800 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 72737 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 126889 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 53230 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 71238 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.9м/с
85%
745мм
Популярнi новини
У Женеві низка спікерів різних країн бойкотувала виступ голови радфеду рф матвієнкоVideo30 липня, 17:02 • 6368 перегляди
Олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр загинула у високогір'ї Пакистану30 липня, 17:03 • 6522 перегляди
Евакуація з Покровська: поліцейські "Білого янгола" збили ворожий дронVideo30 липня, 17:16 • 3488 перегляди
Ворожі дрони атакують Київ: у столиці працює ППО20:22 • 10065 перегляди
Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків 21:41 • 4722 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 24880 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 41346 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 55099 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 98012 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 142589 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Алі Хаменеї
Камала Гарріс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 41807 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 131159 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 191894 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 240440 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 173462 перегляди
Актуальне
Spotify
Fox News
Brent
Ан-178
Мі-24

Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву

Київ • УНН

 • 2860 перегляди

Донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, Меган Моббз, прокоментувала масовану атаку на Київ. Вона вважає, що це відповідь путіна на дедлайн Трампа та випробування рішучості Америки.

Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву

Донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, Меган Моббз, прокоментувала чергову масовану атаку росії на Київ, зазначивши, що в такий спосіб очільник кремля володимир путін "випробовує рішучість і силу Америки". Про це вона написала у соцмережі Х, пише УНН.

Київ зазнає масованої атаки дронів. Не помиляйтеся, це відповідь путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні показати слабкість

- пише Моббс.

Нагадаємо

У ніч на 31 липня російські безпілотники атакували Київ, спричинивши пожежі та руйнування. Зафіксовано близько десяти постраждалих локацій, одна людина отримала опіки.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Київ