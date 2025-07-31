Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву
Київ • УНН
Донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, Меган Моббз, прокоментувала масовану атаку на Київ. Вона вважає, що це відповідь путіна на дедлайн Трампа та випробування рішучості Америки.
Донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, Меган Моббз, прокоментувала чергову масовану атаку росії на Київ, зазначивши, що в такий спосіб очільник кремля володимир путін "випробовує рішучість і силу Америки". Про це вона написала у соцмережі Х, пише УНН.
Київ зазнає масованої атаки дронів. Не помиляйтеся, це відповідь путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні показати слабкість
Нагадаємо
У ніч на 31 липня російські безпілотники атакували Київ, спричинивши пожежі та руйнування. Зафіксовано близько десяти постраждалих локацій, одна людина отримала опіки.