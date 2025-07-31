Ракетный удар рф по Киеву: атакована жилая застройка
Киев • УНН
российские войска нанесли ракетный удар по Киеву в ночь на 31 июля, атакуя жилую застройку. В Шевченковском и Святошинском районах выбиты окна, в частности в детском отделении медучреждения.
Войска рф в ночь на 31 июля нанесли ракетный удар по Киеву после атаки дронов. Под ударом оказалась жилая застройка. Об этом сообщает глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Как отметил Ткаченко, враг коварно нанес ракетный удар по столице после длительной воздушной тревоги.
Последствия в Шевченковском и Святошинском районах. Жилая застройка
По словам мэра Киева Виталия Кличко, зафиксированы вызовы медиков в Святошинском и Шевченковском районах, бригады выехали.
В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Пострадавших нет
Напомним
В Киеве и ряде областей Украины второй раз за ночь, 31 июля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Россия запустила ракеты, направлявшиеся на Киев.