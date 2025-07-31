Последствия комбинированного удара по Киеву: погиб человек, 48 пострадавших
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев погиб один человек, 48 пострадавших. Разрушен подъезд жилого дома, продолжаются спасательные работы.
Ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.
Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы
По состоянию на 6:30 по Киеву - 1 погибший человек, отметил Клименко. Среди травмированных - трое полицейских, которые ехали на вызов. Двух раненых людей спасли из-под завалов.
Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы, инженерная техника. Полиция обеспечивает охрану периметра и помогает в проведении спасательных работ. Группы документирования уже на месте. Собираем доказательства очередного военного преступления рф.
Прошу жителей отнестись с пониманием к введенным ограничениям в зоне поражения. Это вопрос безопасности и эффективной работы всех служб", - отметил Клименко.
Также мэр столицы Кличко сообщил о 48 пострадавших. 29 из них - в больницах.
Ракетный удар рф по Киеву: атакована жилая застройка31.07.25, 05:29 • 4656 просмотров