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Последствия комбинированного удара по Киеву: погиб человек, 48 пострадавших

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В результате ночной атаки на Киев погиб один человек, 48 пострадавших. Разрушен подъезд жилого дома, продолжаются спасательные работы.

Последствия комбинированного удара по Киеву: погиб человек, 48 пострадавших

Ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы

- написал Зеленский.

По состоянию на 6:30 по Киеву - 1 погибший человек, отметил Клименко. Среди травмированных - трое полицейских, которые ехали на вызов. Двух раненых людей спасли из-под завалов.

Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы, инженерная техника. Полиция обеспечивает охрану периметра и помогает в проведении спасательных работ. Группы документирования уже на месте. Собираем доказательства очередного военного преступления рф.

Прошу жителей отнестись с пониманием к введенным ограничениям в зоне поражения. Это вопрос безопасности и эффективной работы всех служб", - отметил Клименко.

Также мэр столицы Кличко сообщил о 48 пострадавших. 29 из них - в больницах.

Ракетный удар рф по Киеву: атакована жилая застройка31.07.25, 05:29 • 4656 просмотров

Ольга Розгон

ВойнаКиев
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Киев