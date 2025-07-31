Число жертв российского удара по Киеву возросло до 6, среди них ребенок
Киев • УНН
Шесть человек, включая шестилетнего ребенка, погибли в результате российского комбинированного удара по Киеву 31 июля. Поисково-спасательная операция продолжается.
Шесть человек, среди которых маленький ребенок, погибли в результате российского комбинированного удара по столице в ночь на 31 июля. Об этом сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Сейчас службы подтверждают 6 погибших. Из них 4 в Святошинском районе, 2 – в Соломенском. Среди погибших ребенок, мальчик шести лет
Ткаченко добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним
Ночью 31 июля враг атаковал Киев столицу ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.