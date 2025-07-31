россия выпустила по Украине более 300 дронов и 8 ракет: Зеленский отреагировал на атаку рф

$41.790.01
48.220.47
ukenru
04:00 • 4612 просмотра
Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект о НАБУ и САП
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 66687 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 106117 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 64508 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
Эксклюзив
30 июля, 10:44 • 103074 просмотра
Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян
30 июля, 09:50 • 76813 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 79500 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 129524 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 54567 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 77176 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2м/с
93%
746мм
Популярные новости
Атака рф на Киев: в Соломенский район направляется бригада медиков30 июля, 21:41 • 16805 просмотра
Это ответ Путина на дедлайн Трампа: дочь Келлога отреагировала на массированную атаку по Киеву30 июля, 22:54 • 40014 просмотра
В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты01:49 • 14110 просмотра
Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы03:22 • 14895 просмотра
Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага04:50 • 8746 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 66565 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 105982 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 91585 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 120063 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 164005 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Государство Палестина
Израиль
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 67825 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 142235 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 201895 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 249751 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 182642 просмотра
Актуальное
Крылатая ракета
ТикТок
Truth Social
Spotify
Фокс Ньюс

россия выпустила по Украине более 300 дронов и 8 ракет: Зеленский отреагировал на атаку рф

Киев • УНН

 • 338 просмотра

россия совершила массированную атаку на Украину, применив более 300 дронов и 8 ракет. Пострадали Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевщина, есть погибшие и раненые.

россия выпустила по Украине более 300 дронов и 8 ракет: Зеленский отреагировал на атаку рф

россия ночью атаковала Украину более чем 300 дронами и 8 ракетами, сообщил в четверг Президент Владимир Зеленский, реагируя на атаку рф, пишет УНН.

Детали

"С ночи на местах российских ракетно-дроновых ударов работают наши спасатели, пожарные, медики, все необходимые службы. Пострадали Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевская область. Столица была основной целью массированного обстрела. Есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры", - написал Зеленский в соцсетях.

Он указал, что в одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. "По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама. Мои соболезнования всем родным и близким. Также известно о десятках пострадавших людей, каждому и каждой оказывается необходимая помощь", - отметил Президент.

Более 300 дронов и 8 ракет выпустили россияне. Делаем все, чтобы максимально реализовать все договоренности для защиты наших людей, чтобы каждый контракт работал для защиты жизни

- сообщил Президент.

"Сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен. Но принудить москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров - все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано", - подчеркнул Зеленский.

Число жертв российского удара по Киеву возросло до 6, среди них ребенок31.07.25, 07:57 • 2232 просмотра

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев