россия выпустила по Украине более 300 дронов и 8 ракет: Зеленский отреагировал на атаку рф

россия ночью атаковала Украину более чем 300 дронами и 8 ракетами, сообщил в четверг Президент Владимир Зеленский, реагируя на атаку рф, пишет УНН.

Детали

"С ночи на местах российских ракетно-дроновых ударов работают наши спасатели, пожарные, медики, все необходимые службы. Пострадали Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевская область. Столица была основной целью массированного обстрела. Есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры", - написал Зеленский в соцсетях.

Он указал, что в одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. "По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама. Мои соболезнования всем родным и близким. Также известно о десятках пострадавших людей, каждому и каждой оказывается необходимая помощь", - отметил Президент.

Более 300 дронов и 8 ракет выпустили россияне. Делаем все, чтобы максимально реализовать все договоренности для защиты наших людей, чтобы каждый контракт работал для защиты жизни - сообщил Президент.

"Сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен. Но принудить москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров - все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано", - подчеркнул Зеленский.

Число жертв российского удара по Киеву возросло до 6, среди них ребенок