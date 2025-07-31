$41.770.02
48.150.08
ukenru
10:17 • 2542 просмотра
Рада восстановила полномочия НАБУ и САП президентским законопроектом
10:16 • 4164 просмотра
Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до 124 человек - Ткаченко
Эксклюзив
07:35 • 16712 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 137218 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 184134 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 101200 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 09:50 • 94754 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 90747 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 132725 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 56219 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
86%
746мм
Популярные новости
В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты31 июля, 01:49 • 41093 просмотра
Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы31 июля, 03:22 • 42590 просмотра
Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект о НАБУ и САП31 июля, 04:00 • 36499 просмотра
Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага04:50 • 36922 просмотра
"Пусть следит за своими словами": Трамп ответил медведеву на его угрозы США войной06:53 • 38099 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 137289 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 184207 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 137324 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 156142 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 198526 просмотра
Актуальные люди
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Руслан Стефанчук
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Днепропетровская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 96982 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 160601 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 218632 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 265496 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 197807 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Truth Social
ЧатГПТ
Boeing 737 MAX

Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до 124 человек - Ткаченко

Киев • УНН

 • 4178 просмотра

В результате ночной атаки рф 31 июля в Киеве пострадали 124 человека. Спасательная операция продолжается, раненые получают помощь.

Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до 124 человек - Ткаченко

По обновленным данным, в Киеве в результате ночной атаки рф 31 июля пострадали уже 124 человека. Об этом сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

Как отметил чиновник, раненые получают необходимую помощь, спасательная операция продолжается.

Напомним

В ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами.

В результате массированной атаки рф на Киев сейчас известно о 8 погибших. Ранее сообщалось о 88 пострадавших.

Также УНН сообщал, что россияне попали в мечеть в Киеве. Муфтий Саид Исмагилов осудил атаку, а МИД Украины призвал мусульманские страны к реакции.

россия совершила массированную атаку на Украину, применив более 300 дронов и 8 ракет. Пострадали Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевщина, есть погибшие и раненые.

Евгений Устименко

ВойнаКиев
Киев