Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до 124 человек - Ткаченко
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф 31 июля в Киеве пострадали 124 человека. Спасательная операция продолжается, раненые получают помощь.
По обновленным данным, в Киеве в результате ночной атаки рф 31 июля пострадали уже 124 человека. Об этом сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.
Детали
Как отметил чиновник, раненые получают необходимую помощь, спасательная операция продолжается.
Напомним
В ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами.
В результате массированной атаки рф на Киев сейчас известно о 8 погибших. Ранее сообщалось о 88 пострадавших.
Также УНН сообщал, что россияне попали в мечеть в Киеве. Муфтий Саид Исмагилов осудил атаку, а МИД Украины призвал мусульманские страны к реакции.
россия совершила массированную атаку на Украину, применив более 300 дронов и 8 ракет. Пострадали Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевщина, есть погибшие и раненые.