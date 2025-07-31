Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до 124 человек - Ткаченко

В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты 31 июля, 01:49 • 41093 просмотра

Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы 31 июля, 03:22 • 42590 просмотра

Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект о НАБУ и САП 31 июля, 04:00 • 36499 просмотра

Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага 04:50 • 36922 просмотра