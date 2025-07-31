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"Ворогувати з Богом - найдурніша справа": у Києві внаслідок атаки рф пошкоджена мечеть

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу Києва пошкоджено мечеть "Умма". Муфтій Саїд Ісмагілов засудив атаку, МЗС України закликало мусульманські країни до реакції.

"Ворогувати з Богом - найдурніша справа": у Києві внаслідок атаки рф пошкоджена мечеть

Сьогодні вночі російські війська завдали масованого удару по Києву - внаслідок цього пошкоджень зазнала мечеть Духовного управління мусульман України "Умма". Про це повідомив у Facebook муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов, пише УНН.

Деталі

Ми мечеть відремонтуємо, а ви вже ніколи людьми не будете

- наголосив він.

Також у відповідь на обстріл мусульманська муфтій пригадала історію, описану в сурі "аль-Філь" Корану. російський акт варварства викликав паралелі з історією про Абрагу, який намагався зруйнувати Каабу і зазнав нищівного покарання згори.

У рік народження Пророка Мухаммада єменський правитель Абрага намагався зруйнувати Каабу в Мецці. Проте Всевишній захистив Свій Дім: армію нападника знищили птахи, що кидали на неї інфіковане каміння з неба. Вся армія перетворилась на гниюче м’ясо - так, згідно з Кораном, закінчує кожен, хто піднімає руку на Боже. Мусульмани України впевнені, що подібна доля чекає і на російських окупантів, бо у кожної мечеті є свій Власник - Всевишній Аллаг. Ворогувати з Богом - найдурніша справа. росія точно буде знищена, я бачу прямі паралелі

- зазначив Ісмагілов.

На російський удар по мечеті відреагували і в Міністерстві закордонних справ України. Голова відомства Андрій Сибіга зазначив, що дана атака є ще однією демонстрацією того, що москва веде злочинну війну проти самих основ людяності.

російському варварству треба протиставити силу та єдність світу. Разом ми повинні змусити Москву погодитися на припинення вогню і покласти край війні та терору

- заявили в МЗС.

Сибіга також закликав всі мусульманські країни, міжнародні урядові та неурядові організації, а також мусульманські громади в усьому світі висловити свою позицію, відреагувати та засудити цей удар.

Доповнення

Мечеть "Умма" в Києві — один із найбільших мусульманських духовних центрів України. Вона не лише місце молитви, а й центр міжконфесійного діалогу та гуманітарної допомоги. Після початку повномасштабної війни тут неодноразово збиралися представники різних релігій і конфесій задля спільних молитов за мир і перемогу України.

До 10 людей можуть бути під завалами у Києві після атаки рф - МВС31.07.25, 09:16 • 21855 переглядiв

Лілія Подоляк

СуспільствоВійнаКиїв
Україна
Київ