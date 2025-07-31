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До 10 людей можуть бути під завалами у Києві після атаки рф - МВС

Київ • УНН

 • 674 перегляди

У Святошинському районі Києва обвалився під'їзд житлового будинку. Наразі відомо про 6 загиблих та понад 50 постраждалих, 30 з яких госпіталізовано.

До 10 людей можуть бути під завалами у Києві після атаки рф - МВС

У Києві під завалами після атаки рф можуть бути до 10 людей, повідомив журналістам у четвер міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.

Це попередня інформація, я думаю, що до 10, можливо

- відповів Клименко на запитання щодо людей під завалами.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Святошинському районі обвалився цілий підʼїзд житлового будинку. І що рятувальники шукають людей під завалами.

"Жахлива картина в Святошинському районі. Тут обвалився цілий підʼїзд житлового будинку. Рятувальники шукають людей під завалами", - написав Кличко у Telegram.

Мер підтвердив, що наразі відомо про 6 загиблих внаслідок атаки ворога на столицю. "Але їх кількість, на жаль, може збільшитися", - вказав Кличко.

"Понад 50 людей  звернулися за медичною допомогою. 30 із них медики госпіталізували", - зазначив мер Києва.

Масована атака рф на Київ: серед постраждалих троє поліцейських31.07.25, 08:24 • 1452 перегляди

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
Святошинський район
Віталій Кличко
Київ