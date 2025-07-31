До 10 человек могут находиться под завалами в Киеве после атаки рф - МВД
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева обрушился подъезд жилого дома. В настоящее время известно о 6 погибших и более 50 пострадавших, 30 из которых госпитализированы.
В Киеве под завалами после атаки РФ могут находиться до 10 человек, сообщил журналистам в четверг министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.
Это предварительная информация, я думаю, что до 10, возможно
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе обрушился целый подъезд жилого дома. И что спасатели ищут людей под завалами.
"Ужасная картина в Святошинском районе. Здесь обрушился целый подъезд жилого дома. Спасатели ищут людей под завалами", - написал Кличко в Telegram.
Мэр подтвердил, что на данный момент известно о 6 погибших в результате атаки врага на столицу. "Но их количество, к сожалению, может увеличиться", - указал Кличко.
"Более 50 человек обратились за медицинской помощью. 30 из них медики госпитализировали", - отметил мэр Киева.
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