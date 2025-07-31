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Массированная атака рф на Киев: среди пострадавших трое полицейских

Киев • УНН

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В результате ночной атаки на Киев погибли 8 человек, включая ребенка, и более 30 получили ранения, среди них трое полицейских. Разрушения зафиксированы в четырех районах столицы.

Массированная атака рф на Киев: среди пострадавших трое полицейских

В результате ночной массированной атаки рф на Киев по состоянию на 08:00 известно о шести погибших и более 30 раненых - среди них трое полицейских, сообщили в Национальной полиции в четверг в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на 08:00 известно о шести погибших в Святошинском районе, среди них ребенок, и двух погибших в Соломенском районе. Всего по Киеву более 30 раненых - среди них трое полицейских, которые ехали на вызов, они госпитализированы в больницу

- сообщили в полиции.

Детали

В ночь на 31 июля столица снова стала мишенью масштабной воздушной вражеской атаки. Разрушения жилой инфраструктуры зафиксированы в четырех районах города: в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах. Повреждены жилые дома, учебные заведения, СТО, автомобили. В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома.

Напомним

Ранее в КГВА сообщали, что шесть человек, включая шестилетнего ребенка, погибли в результате российского комбинированного удара по Киеву 31 июля. Поисково-спасательная операция продолжается.

Юлия Шрамко

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