Массированная атака рф на Киев: среди пострадавших трое полицейских
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев погибли 8 человек, включая ребенка, и более 30 получили ранения, среди них трое полицейских. Разрушения зафиксированы в четырех районах столицы.
В результате ночной массированной атаки рф на Киев по состоянию на 08:00 известно о шести погибших и более 30 раненых - среди них трое полицейских, сообщили в Национальной полиции в четверг в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на 08:00 известно о шести погибших в Святошинском районе, среди них ребенок, и двух погибших в Соломенском районе. Всего по Киеву более 30 раненых - среди них трое полицейских, которые ехали на вызов, они госпитализированы в больницу
Детали
В ночь на 31 июля столица снова стала мишенью масштабной воздушной вражеской атаки. Разрушения жилой инфраструктуры зафиксированы в четырех районах города: в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах. Повреждены жилые дома, учебные заведения, СТО, автомобили. В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома.
Напомним
Ранее в КГВА сообщали, что шесть человек, включая шестилетнего ребенка, погибли в результате российского комбинированного удара по Киеву 31 июля. Поисково-спасательная операция продолжается.