Масована атака рф на Київ: серед постраждалих троє поліцейських

Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків

Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків

Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків

Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків 30 липня, 21:41 • 17270 перегляди