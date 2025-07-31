Масована атака рф на Київ: серед постраждалих троє поліцейських
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ загинуло 8 людей, включаючи дитину, та понад 30 отримали поранення, серед них троє поліцейських. Руйнування зафіксовані у чотирьох районах столиці.
Внаслідок нічної масованої атаки рф на Київ станом на 08:00 відомо про шістьох загиблих та понад 30 поранених - серед них троє поліцейських, повідомили у Національній поліції у четвер у Telegram, пише УНН.
Станом на 08:00 відомо про шістьох загиблих у Святошинському районі, серед них дитина, та двох загиблих у Соломʼянському районі. Всього по Києву понад 30 поранених - серед них троє поліцейських, які їхали на виклик, їх госпіталізовано до лікарні
Деталі
У ніч на 31 липня столиця знову стала мішенню масштабної повітряної ворожої атаки. Руйнування житлової інфраструктури зафіксовані у чотирьох районах міста: у Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському та Шевченківському районах. Пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, сто, автомобілі. У Святошинському районі зруйновано підʼїзд житлового будинку.
Нагадаємо
Раніше у КМВА повідомляли, що шестеро людей, включаючи шестирічну дитину, загинули внаслідок російського комбінованого удару по Києву 31 липня. Пошуково-рятувальна операція триває.