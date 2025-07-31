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Масована атака рф на Київ: серед постраждалих троє поліцейських

Київ • УНН

 • 1460 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ загинуло 8 людей, включаючи дитину, та понад 30 отримали поранення, серед них троє поліцейських. Руйнування зафіксовані у чотирьох районах столиці.

Масована атака рф на Київ: серед постраждалих троє поліцейських

Внаслідок нічної масованої атаки рф на Київ станом на 08:00 відомо про шістьох загиблих та понад 30 поранених - серед них троє поліцейських, повідомили у Національній поліції у четвер у Telegram, пише УНН.

Станом на 08:00 відомо про шістьох загиблих у Святошинському районі, серед них дитина, та двох загиблих у Соломʼянському районі. Всього по Києву понад 30 поранених - серед них троє поліцейських, які їхали на виклик, їх госпіталізовано до лікарні

- повідомили у поліції.

Деталі

У ніч на 31 липня столиця знову стала мішенню масштабної повітряної ворожої атаки. Руйнування житлової інфраструктури зафіксовані у чотирьох районах міста: у Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському та Шевченківському районах. Пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, сто, автомобілі. У Святошинському районі зруйновано підʼїзд житлового будинку.

Нагадаємо

Раніше у КМВА повідомляли, що шестеро людей, включаючи шестирічну дитину, загинули внаслідок російського комбінованого удару по Києву 31 липня. Пошуково-рятувальна операція триває.

Юлія Шрамко

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