"Враждовать с Богом - самое глупое дело": в Киеве в результате атаки рф повреждена мечеть

Сегодня ночью российские войска нанесли массированный удар по Киеву - в результате этого повреждения получила мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма". Об этом сообщил в Facebook муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов, пишет УНН.

Детали

Мы мечеть отремонтируем, а вы уже никогда людьми не будете - подчеркнул он.

Также в ответ на обстрел мусульманский муфтий вспомнил историю, описанную в суре "аль-Филь" Корана. российский акт варварства вызвал параллели с историей об Абрахе, который пытался разрушить Каабу и потерпел сокрушительное наказание свыше.

В год рождения Пророка Мухаммада йеменский правитель Абраха пытался разрушить Каабу в Мекке. Однако Всевышний защитил Свой Дом: армию нападающего уничтожили птицы, бросавшие на нее инфицированные камни с неба. Вся армия превратилась в гниющее мясо - так, согласно Корану, заканчивает каждый, кто поднимает руку на Божье. Мусульмане Украины уверены, что подобная судьба ждет и российских оккупантов, потому что у каждой мечети есть свой Владелец - Всевышний Аллах. Враждовать с Богом - самое глупое дело. Россия точно будет уничтожена, я вижу прямые параллели - отметил Исмагилов.

На российский удар по мечети отреагировали и в Министерстве иностранных дел Украины. Глава ведомства Андрей Сибига отметил, что данная атака является еще одной демонстрацией того, что москва ведет преступную войну против самих основ человечности.

Российскому варварству надо противопоставить силу и единство мира. Вместе мы должны заставить Москву согласиться на прекращение огня и положить конец войне и террору - заявили в МИД.

Сибига также призвал все мусульманские страны, международные правительственные и неправительственные организации, а также мусульманские общины во всем мире выразить свою позицию, отреагировать и осудить этот удар.

Дополнение

Мечеть "Умма" в Киеве - один из крупнейших мусульманских духовных центров Украины. Она не только место молитвы, но и центр межконфессионального диалога и гуманитарной помощи. После начала полномасштабной войны здесь неоднократно собирались представители разных религий и конфессий для совместных молитв за мир и победу Украины.

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