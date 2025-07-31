У Києві кількість постраждалих внаслідок російського удару зросла до 88 осіб
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Києву кількість постраждалих зросла до 88 осіб. Загинуло семеро людей: п'ятеро у Святошинському районі та двоє у Солом'янському.
У Києві кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту зросла до 88 осіб. Також відомо про сімох загиблих - п'ятьох у Святошинському районі та двох у Солом'янському, розповів очільник Київської МВА Тимур Ткаченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє УНН.
Деталі
Станом на зараз відомо про 88 потерпілих. Також відомо про сім загиблих – п'ятеро в Святошинському районі та два в Солом'янському
Нагадування
У ніч на 31 липня Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами.
Внаслідок масованої атаки рф на Київ наразі відомо про 7 загиблих. Одного чоловіка врятували з-під завалів зруйнованого ударом рф під'їзду.
росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 300 дронів та 8 ракет. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київщина, є загиблі та поранені.