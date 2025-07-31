В Киеве число пострадавших в результате российского удара возросло до 88 человек

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Эксклюзив
07:35 • 8640 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
04:00 • 21363 просмотра
Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект о НАБУ и САП
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 109526 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 155648 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 88258 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 09:50 • 88166 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 86676 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 131457 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 55565 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 78390 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5.1м/с
69%
746мм
Популярные новости
Это ответ Путина на дедлайн Трампа: дочь Келлога отреагировала на массированную атаку по Киеву30 июля, 22:54 • 70892 просмотра
В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты31 июля, 01:49 • 28341 просмотра
Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы03:22 • 29459 просмотра
Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага04:50 • 23742 просмотра
До 10 человек могут находиться под завалами в Киеве после атаки рф - МВД06:16 • 18082 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 109550 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 155675 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 123994 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 143052 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 185974 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Виталий Кличко
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Днепропетровская область
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 89835 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 154001 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 212666 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 259929 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 192409 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Truth Social
Крылатая ракета
ЧатГПТ

В Киеве число пострадавших в результате российского удара возросло до 88 человек

Киев • УНН

 • 36 просмотра

В результате российского удара по Киеву число пострадавших возросло до 88 человек. Погибли семь человек: пятеро в Святошинском районе и двое в Соломенском.

В Киеве число пострадавших в результате российского удара возросло до 88 человек

В Киеве количество пострадавших в результате российского удара по городу возросло до 88 человек. Также известно о семи погибших - пятерых в Святошинском районе и двух в Соломенском, рассказал глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко в эфире национального телемарафона, сообщает УНН.

Детали

По состоянию на сейчас известно о 88 пострадавших. Также известно о семи погибших – пятеро в Святошинском районе и двое в Соломенском

- сообщил Ткаченко.

Напоминание

В ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами.

В результате массированной атаки РФ на Киев сейчас известно о 7 погибших. Одного мужчину спасли из-под завалов разрушенного ударом РФ подъезда.

Россия совершила массированную атаку на Украину, применив более 300 дронов и 8 ракет. Пострадали Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевщина, есть погибшие и раненые.

Павел Зинченко

ВойнаКиев
Шахед-136
Украина
Киев