В Киеве число пострадавших в результате российского удара возросло до 88 человек

В Киеве количество пострадавших в результате российского удара по городу возросло до 88 человек. Также известно о семи погибших - пятерых в Святошинском районе и двух в Соломенском, рассказал глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко в эфире национального телемарафона, сообщает УНН.

Детали

По состоянию на сейчас известно о 88 пострадавших. Также известно о семи погибших – пятеро в Святошинском районе и двое в Соломенском - сообщил Ткаченко.

Напоминание

В ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами.

В результате массированной атаки РФ на Киев сейчас известно о 7 погибших. Одного мужчину спасли из-под завалов разрушенного ударом РФ подъезда.

Россия совершила массированную атаку на Украину, применив более 300 дронов и 8 ракет. Пострадали Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевщина, есть погибшие и раненые.