Кількість жертв нічної атаки рф у Києві зросла до семи 31 липня 2025
Київ • УНН
Сім життів киян забрала нічна атака рф. Одного чоловіка врятували з-під завалів зруйнованого під'їзду.
Кількість загиблих внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 31 липня збільшилася до 7, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Семеро життів киян забрали росіяни своєю нічною атакою
Раніше було відомо про 6 загиблих та 82 постраждалих у Києві внаслідок атаки рф.
Одного чоловіка врятували з-під завалів зруйнованого ударом рф під'їзду.
Чоловіка дістали з-під завалів зруйнованого під'їзду в Києві після атаки рф - МВС31.07.25, 10:54 • 1484 перегляди
За даними МВС, чоловік, якого дістали з-під завалів, уже отримує медичну допомогу.
"Він перебував під завалами будинку понад п’ять годин. Більше трьох - рятувальники ДСНС не лише розбирали завалену бетоном квартиру, а й спілкувались з ним, передавали воду та підтримували", - вказали у МВС у соцмережах.
Як повідомляється, "після порятунку, потерпілого невідкладно передали медикам, зараз він отримує усю необхідну допомогу".
На місці події безперервно триває рятувальна операція.