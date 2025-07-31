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Кількість жертв нічної атаки рф у Києві зросла до семи 31 липня 2025

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Сім життів киян забрала нічна атака рф. Одного чоловіка врятували з-під завалів зруйнованого під'їзду.

Кількість жертв нічної атаки рф у Києві зросла до семи

Кількість загиблих внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 31 липня збільшилася до 7, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Семеро життів киян забрали росіяни своєю нічною атакою

- повідомив Ткаченко.

Раніше було відомо про 6 загиблих та 82 постраждалих у Києві внаслідок атаки рф.

Одного чоловіка врятували з-під завалів зруйнованого ударом рф під'їзду.

Чоловіка дістали з-під завалів зруйнованого під'їзду в Києві після атаки рф - МВС31.07.25, 10:54 • 1484 перегляди

За даними МВС, чоловік, якого дістали з-під завалів, уже отримує медичну допомогу.

"Він перебував під завалами будинку понад п’ять годин. Більше трьох - рятувальники ДСНС не лише розбирали завалену бетоном квартиру, а й спілкувались з ним, передавали воду та підтримували", - вказали у МВС у соцмережах.

Як повідомляється, "після порятунку, потерпілого невідкладно передали медикам, зараз він отримує усю необхідну допомогу".

На місці події безперервно триває рятувальна операція.

Юлія Шрамко

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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