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Чоловіка дістали з-під завалів зруйнованого під'їзду в Києві після атаки рф - МВС

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Рятувальники ДСНС витягли чоловіка з-під завалів у Києві. Його затисло конструкціями, але його вдалося врятувати.

Чоловіка дістали з-під завалів зруйнованого під'їзду в Києві після атаки рф - МВС

З-під завалів зруйнованого ударом рф під'їзду багатоповерхівки у Києві врятували чоловіка, повідомив у четвер міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, пише УНН

Живий! Щойно рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві

- повідомив міністр.

З його слів, понад три години рятувальники ДСНС підтримували з ним голосовий контакт. "Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями. Важливо було не втратити жодної хвилини", - вказав Клименко.

"До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку", - розповів Клименко.

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Пошуково-рятувальні операції в столиці тривають, з його слів, на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи - на шести. "На місцях ударів - максимальне залучення техніки та фахівців для порятунку людей. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, понад пів сотні поранених", - зазначив міністр.

"Працюємо безперервно. Щиро дякую кожному, хто бореться за життя в надскладних умовах", - наголосив Клименко.

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Юлія Шрамко

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Київ