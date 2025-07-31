Чоловіка дістали з-під завалів зруйнованого під'їзду в Києві після атаки рф - МВС
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС витягли чоловіка з-під завалів у Києві. Його затисло конструкціями, але його вдалося врятувати.
З-під завалів зруйнованого ударом рф під'їзду багатоповерхівки у Києві врятували чоловіка, повідомив у четвер міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, пише УНН.
Живий! Щойно рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві
З його слів, понад три години рятувальники ДСНС підтримували з ним голосовий контакт. "Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями. Важливо було не втратити жодної хвилини", - вказав Клименко.
"До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку", - розповів Клименко.
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Пошуково-рятувальні операції в столиці тривають, з його слів, на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи - на шести. "На місцях ударів - максимальне залучення техніки та фахівців для порятунку людей. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, понад пів сотні поранених", - зазначив міністр.
"Працюємо безперервно. Щиро дякую кожному, хто бореться за життя в надскладних умовах", - наголосив Клименко.
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