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Мужчину достали из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве после атаки РФ - МВД

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

Спасатели ГСЧС вытащили мужчину из-под завалов в Киеве. Его зажало конструкциями, но его удалось спасти.

Мужчину достали из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве после атаки РФ - МВД

Из-под завалов разрушенного ударом РФ подъезда многоэтажки в Киеве спасли мужчину, сообщил в четверг министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.

Живой! Только что спасатели достали мужчину из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве

- сообщил министр.

По его словам, более трех часов спасатели ГСЧС поддерживали с ним голосовой контакт. "Мужчина провалился со второго этажа на первый и его зажало конструкциями. Важно было не потерять ни одной минуты", - указал Клименко.

"К пострадавшему трудно добирались: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения", - рассказал Клименко.

До 10 человек могут находиться под завалами в Киеве после атаки рф - МВД31.07.25, 09:16 • 12255 просмотров

Поисково-спасательные операции в столице продолжаются, по его словам, на двух локациях, аварийно-спасательные работы - на шести. "На местах ударов - максимальное привлечение техники и специалистов для спасения людей. По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, более полусотни раненых", - отметил министр.

"Работаем непрерывно. Искренне благодарю каждого, кто борется за жизнь в сверхсложных условиях", - подчеркнул Клименко.

Уже 82 пострадавших от массированной атаки рф на Киев, среди них - 10 детей31.07.25, 10:31 • 852 просмотра

Юлия Шрамко

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