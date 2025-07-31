Мужчину достали из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве после атаки РФ - МВД

Из-под завалов разрушенного ударом РФ подъезда многоэтажки в Киеве спасли мужчину, сообщил в четверг министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.

Живой! Только что спасатели достали мужчину из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве - сообщил министр.

По его словам, более трех часов спасатели ГСЧС поддерживали с ним голосовой контакт. "Мужчина провалился со второго этажа на первый и его зажало конструкциями. Важно было не потерять ни одной минуты", - указал Клименко.

"К пострадавшему трудно добирались: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения", - рассказал Клименко.

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Поисково-спасательные операции в столице продолжаются, по его словам, на двух локациях, аварийно-спасательные работы - на шести. "На местах ударов - максимальное привлечение техники и специалистов для спасения людей. По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, более полусотни раненых", - отметил министр.

"Работаем непрерывно. Искренне благодарю каждого, кто борется за жизнь в сверхсложных условиях", - подчеркнул Клименко.

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