Мужчину достали из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве после атаки РФ - МВД
Киев • УНН
Спасатели ГСЧС вытащили мужчину из-под завалов в Киеве. Его зажало конструкциями, но его удалось спасти.
Из-под завалов разрушенного ударом РФ подъезда многоэтажки в Киеве спасли мужчину, сообщил в четверг министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.
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По его словам, более трех часов спасатели ГСЧС поддерживали с ним голосовой контакт. "Мужчина провалился со второго этажа на первый и его зажало конструкциями. Важно было не потерять ни одной минуты", - указал Клименко.
"К пострадавшему трудно добирались: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения", - рассказал Клименко.
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Поисково-спасательные операции в столице продолжаются, по его словам, на двух локациях, аварийно-спасательные работы - на шести. "На местах ударов - максимальное привлечение техники и специалистов для спасения людей. По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, более полусотни раненых", - отметил министр.
"Работаем непрерывно. Искренне благодарю каждого, кто борется за жизнь в сверхсложных условиях", - подчеркнул Клименко.
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