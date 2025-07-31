Уже 82 пострадавших от массированной атаки РФ на Киев, среди них - 10 детей

В результате массированной атаки РФ на Киев на данный момент известно о 6 погибших, число пострадавших возросло до 82, среди них - 10 детей, 44 человека в больницах, в том числе 5 детей, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

"Ночью мы считаем взрывы. Днем мы считаем количество погибших и раненых. Со страхом ожидаем, пока медики напишут +1, +2, пострадал ребенок, погиб ребенок. Сколько спасли, деблокировали, оказали помощь, госпитализировали", - написал Ткаченко.

6 погибших, 82 пострадавших на данный момент. 44 в больницах. Мальчик 6 лет умер в карете "скорой", не вытащили с того света. По меньшей мере 10 раненых детей, из них 5 в больницах. Это сделали россияне. Девочка, 5 месяцев, ранена — в нее попали россияне. Данные не окончательные