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Уже 82 пострадавших от массированной атаки РФ на Киев, среди них - 10 детей

Киев • УНН

 • 294 просмотра

В результате массированной атаки на Киев погибли 6 человек, 82 получили ранения, из них 10 детей. Более ста объектов, включая жилые дома и школы, получили повреждения.

Уже 82 пострадавших от массированной атаки РФ на Киев, среди них - 10 детей

В результате массированной атаки РФ на Киев на данный момент известно о 6 погибших, число пострадавших возросло до 82, среди них - 10 детей, 44 человека в больницах, в том числе 5 детей, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью мы считаем взрывы. Днем мы считаем количество погибших и раненых. Со страхом ожидаем, пока медики напишут +1, +2, пострадал ребенок, погиб ребенок. Сколько спасли, деблокировали, оказали помощь, госпитализировали", - написал Ткаченко.

6 погибших, 82 пострадавших на данный момент. 44 в больницах. Мальчик 6 лет умер в карете "скорой", не вытащили с того света. По меньшей мере 10 раненых детей, из них 5 в больницах. Это сделали россияне. Девочка, 5 месяцев, ранена — в нее попали россияне. Данные не окончательные

- сообщил глава КГВА.

Ткаченко сообщил о более чем ста пострадавших объектах: жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, университет - "вот куда бьют россияне". "Прямым попаданием ракеты уничтожен подъезд девятиэтажки в Святошинском районе. В очередной раз. Вот такой у врага стиль", - указал Ткаченко.

"Тяжелый день, но одолеем и переломим. И усталость, и смерть, и российскую агрессию", - подчеркнул глава КГВА.

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Юлия Шрамко

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